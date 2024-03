Calciomercato – Focus Bologna: la Juventus brama tre elementi rossoblù

Dalla grande stagione del Bologna, la Juve potrebbe prendere "spunto" nel calciomercato estivo per la campagna di rafforzamento della rosa

27 marzo 2024

A nove giornate dal termine del campionato di Serie A 2023/24, difficilmente si potrebbe affermare che ci possa essere stata più grande sorpresa del Bologna. La squadra felsinea ha avuto il merito di inserirsi tra le "sette sorelle" del campionato, facendo la voce grossa persino in ottica Champions League. Sono innumerevoli meriti del club e della squadra, gli stessi che hanno condotto a creare un aurea di entusiasmo. Non sarebbe infatti un caso che molti tesserati del Bologna, a partire dall'allenatore Thiago Motta, sarebbero stati spesso accostati al progetto di rinascita della Juventus. Il tecnico brasiliano sarebbe considerato da molti il candidato ideale per sostituire l'eventuale dipartita di Massimiliano Allegri in panchina al termine dell'annata corrente. In Italia, la Juventus sarebbe considerata avanti a Napoli, Milan e Roma tra le pretendenti dell'artefice dell'impresa rossoblù. Ma l'allenatore non sarebbe l'unico nome che farebbe gola alla Juventus su tal fronte. Anche tra i giocatori, alcuni elementi potrebbero tornare utili alla causa de La Vecchia Signora. In particolare sono tre calciatori, uno per reparto, ad aver attirato l'attenzione degli osservatori bianconeri.

Per la difesa si spinge per Calafiori — Una delle favole più belle del Bologna targato Thiago Motta è certamente quella di Riccardo Calafiori. Il duttile difensore italiano scuola Roma, spesso adattato con ottimi risultati a terzino sinistro e considerato una promessa tra le giovanili giallorosse, da qualche tempo era caduto nella spirale dello scetticismo. Complici alcuni infortuni, in estate, il Milan avrebbe valutato il suo profilo tra gli altri per poi virare altrove, incerto sulla tenuta fisica del giocatore. Al Bologna, nonostante a causa della grande concorrenza questi non sia un titolare inamovibile, Calafiori ha offerto da subito prestazioni che lo hanno portato nell'Olimpo dei migliori nel suo ruolo in Serie A. Per molti addetti ai lavori, il giocatore sarebbe da considerare pronto ad un ulteriore salto di qualità. Secondo Tmw, per la Juventus sarebbe diventato il principale candidato in lista nel caso il club decidesse di investire fortemente per rinforzare il reparto. La sua valutazione si aggirerebbe attorno ai 25 milioni di euro.

Juve a caccia di leader: Ferguson alternativa a Koopmeiners — Se c'è un giocatore che meglio di tutti rappresenterebbe l'ascesa di Thiago Motta al Bologna è probabilmente Lewis Ferguson. Se con Sinisa Mihajlovic questi veniva utilizzato con il contagocce, con l'arrivo del brasiliano in panchina, lo scozzese è diventato imprescindibile. Nella sua seconda stagione in rossoblù, l'ex Aberdeen non ha fatto che confermare quanto di buono avesse già palesato nella stagione passata. Il giocatore è considerato dagli esperti come un centrocampista totale, dalle buone qualità tecniche e dalla grande dinamicità. Carismatico e dalla grande forza fisica, è il grande collante e stantuffo del Bologna. Secondo Tuttosport, Ferguson sarebbe la principale alternativa al sogno della Juventus, Teun Koopmeiners, in forza all'Atalanta. Un giocatore che, nell'ipotetico caso che arrivasse a vestire bianconero, difficilmente farà rimpiangere la scelta.

Tutti pazzi per Zirkzee: la Juve sfida il Milan in Italia — Ultimo ma non per importanza tra i sogni targati Bolognache farebbero gola alla Juventus non può non essere citato l'attaccante Joshua Zirkzee. Dopo un anno all'ombra di Marko Arnautovic, la punta olandese è esplosa in tutto il suo talento. Nonostante questi non si sia ancora dimostrato un bomber implacabile, seppure i suoi numeri stiano comunque lievitando, ad attrarre le big italiane e non solo sarebbe la sua grande capacità di accompagnare la squadra alla manovra, grazie al suo delicato ed efficace tocco di palla. Secondo Tuttosport, la Juventus avrebbe un piano per arrivare al giocatore, ma solo in caso di cessione di Dusan Vlahovic. Ecco perché, in Italia il Milan sarebbe considerato il club più vicino a tentare il colpaccio offensivo, Bayern Monaco permettendo.

