Juve, Bonini: “Allegri va verso la conferma. Calafiori? Lo vedrei bene a Torino”

Intervistato da Tuttosport Massimo Bonini ha detto: "A questa Juve manca il blocco di giocatori italiani forti che poi sono sempre stati alla base di una squadra vincente e l’ossatura della Nazionale. Anche nello spogliatoio questa mancanza si sente. Per colmare il gap con l'Inter serve continuità. Mercato? Sugli esterni manca qualcosa, inoltre prenderei un centrale mancino, un centrocampista e davanti una spalla per Vlahovic. Calafiori lo vedrei benissimo a Torino mentre Ferguson e Koopmeiners sono bravi e c'è l'imbarazzo della scelta". Chiosa finale su Allegri: "La società mi sembra orientata a confermarlo. Se vince la Coppa Italia e arriva tra le prime 4 ha raggiunto l’obiettivo. Motta? È pronto per guidare una big".