Calamai: “Un idea forte della Juve è ripartire da Thiago Motta-Zirkzee”

Nel suo editoriale su Tmw, Luca Calamai ha parlato dei progetti per la prossima stagione della Juventus. Ecco le sue parole: "La Juve sta pensando al futuro. Il direttore Giuntoli vuole valutare tutto con calma. Senza essere condizionato dall’umore o dall’ultimo risultato. Un’idea forte del club bianconero sarebbe quella di ripartire dalla coppia Thiago Motta-Zirkzee. Rinunciando, così, ad Allegri e Vlahovic. La Juve si ritroverebbe anche tanti soldi in più in cassa calcolando anche gli ingaggi di questi quattro protagonisti. Un Bologna che riuscisse a centrare la qualificazione in Champions potrebbe spingere ancora di più Giuntoli verso questa direzione. In bianconero arriverebbe due stelle della stagione. Stiamo parlando di una partita che però è ancora tutta da giocare".