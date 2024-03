Calciomercato, dilemma Soulè: la Juventus aspetta le offerte

La più bella sorpresa dei giocatori della Juventus impegnati in altri lidi è con ogni probabilità Matias Soulè. In forza al Frosinone, il calciatore è diventato subito elemento imprescindibile della squadra di mister Di Francesco. Dalle sue giocate dipenderà molto del destino della squadra ciociara, in piena bagarre salvezza. Intanto, nel giro di pochi mesi, il valore di mercato del cartellino sarebbe lievitato, con la Juventus che avrebbe vacillato di fronte a un offerta della Saudi Pro League da 30 milioni di euro. In quell'occasione sarebbe stata la volontà del giocatore a determinare la permanenza in Italia. La situazione potrebbe cambiare però in estate, quando per lui potrebbe bussare anche alla porta qualche club della Premier League, Secondo quanto riportato dal giornalista Paolo Bargiggia, la Juventus avrebbe alzato la base d'asta per il giocatore a 35 milioni di euro. Cifra importante ma che difficilmente spaventerà le facoltose società del campionato inglese. Insomma, da una parte Soulè potrebbe rappresentare un tassello importante per la rinascita bianconera. Dall'altra, la sensazione è che possa diventare una pedina per fare cassa.