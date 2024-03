Calciomercato, conferma Alcaraz: la Juventus ci prova

Ultimo in ordine di tempo tra gli acquisti del calciomercato della Juventus, Carlos Alcaraz potrebbe essere di nuovo una trattativa sul tavolo di Cristiano Giuntoli. Il direttore sportivo del club bianconero sarebbe infatti il principale promotore del calciatore in prestito dal Southampton. Nonostante lo scarso utilizzo da parte del tecnico Massimiliano Allegri, complicato dal recente infortunio, il suo futuro prossimo potrebbe essere ancora a tinte bianconere. Secondo quanto riportato da calciomercato.com, la volontà della Juventus sarebbe quella di proporre una nuova offerta al club inglese. Non con ogni probabilità il pagamento dell'opzione di riscatto, fissato a una cifra improponibile per il budget bianconero, ma con il progetto di un nuovo prestito. Possibilità tutt'altro che impossibile, considerando che il giocatore non ha ancora potuto dimostrare ancora in campo le sue qualità. La Juventus dunque ci proverebbe, mentre, in Italia, il Napoli rimarrebbe vigile sugli sviluppi.