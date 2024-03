Calciomercato, c’è la fila per Mckennie: la Juventus può fare cassa

Weston Mckennie potrebbe diventare una risorsa per la Juventus nel prossimo calciomercato ma non sarebbe da escludere l'ipotesi rinnovo

Tra le storie più belle all'interno della stagione della Juventus c'è senza ombra di dubbio quella di Weston Mckennie . Ritornato dal prestito al Leeds di sei mesi della scorsa stagione, il giocatore è stato considerato a lungo un possibile immediato partente in estate. Invece, nel corso del ritiro estivo mister Allegri lo ha reinserito nei ranghi. In breve tempo, l'americano è diventato prima titolare e poi perno indispensabile dell'undici bianconero. Attualmente, Mckennie è il giocatore ad aver servito più assist in campionato tra tutte le squadre di Serie A.

Non a caso, secondo quanto riportato calciomercato.it, la fila per il giocatore si sarebbe fatta consistente. Sia in Premier League che in Bundesliga, Mckennie farebbe gola a diverse squadre. Per lui si starebbero muovendo Manchester United, Arsenal, Borussia Dortmund, oltre che Lipsia e Fulham. Nei giorni scorsi, si era parlato della possibilità della Juventus di proporre al giocatore un rinnovo di contratto. Di fronte a offerte superiori ai 20 milioni di euro, il club bianconero potrebbe però anche valutare la cessione.