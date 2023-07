Calamai: “Milinkovic sarebbe servito alla Juve, Berardi riflettori spenti”

Calamai su Berardi

Infine, capitolo Berardi, la cui trattativa tra Juventus e Sassuolo pare essersi assopita: "Si sono spenti di colpo i riflettori su Berardi. Ma la Juve resta vigile. E la Lazio ha assoluto bisogno della stella del Sassuolo. Se Sarri perde Milinkovic-Savic avrà un disperato bisogno di gol. Non si può vivere del solo Immobile. Berardi vale dieci gol e tanti assist. Tra l’altro Sarri pensa di utilizzare spesso il brasiliano Felipe Anderson da falso nove quindi c’è spazio per l’esterno offensivo del Sassuolo. Infine una riflessione sulla Fiorentina. Parisi sarebbe un bel colpo. Ma 14 milioni sono tanti per un talento che sulla carta partirebbe come alternativa a capitan Biraghi. La società viola farebbe bene a cominciare a investire sui titolari. A esempio su Dia. Una squadra da Europa si comincia a costruire partendo dalle figure fondamentali. A meno che la Fiorentina non abbia in pugno un’offerta importante per Biraghi. E che Parisi sia, in realtà, un titolarissimo".