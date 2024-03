Calamai: “La Juventus pareggia, Allegri e Vlahovic perdono”

Nel suo editoriale su TMW, Luca Calamai ha parlato della Juventus di Massimiliano Allegri, uscita con un pareggio nel match di Serie A contro il Genoa. Ecco le sue parole: "Un altro mezzo passo falso per la Juve. Dove è finita la squadra che per qualche mese ha conteso lo scudetto all’Inter? I bianconeri hanno perso identità. E le sue stelle (poche a essere sinceri…) non stanno brillando. Insomma, i bianconeri sono tornati bruscamente sulla terra. Il pareggio con il Genoa non compromette l’obiettivo Champions ma certo lascia spazi a dubbi sempre più “profondi” sul futuro. Chi invece esce “sconfitto” dalla gara contro il Genoa è Allegri. Protagonista di un ennesimo scontro con i commentatori televisivi. La sensazione è che il tecnico toscano oltre a non riuscire più a proporre idee nuove di calcio non abbia più l’equilibrio per vivere nella maniera giusta i post partita. Penso che Allegri abbia bisogno di prendersi un momento di pausa. Abbia bisogno di tornare a studiare calcio, con la curiosità che ha mosso i suoi primi passi da tecnico. E sono più che mai convinto che la Juve abbia bisogno di un nuovo allenatore che accenda un percorso nuovo".