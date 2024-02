Calamai: “La Juventus ha cuore e grinta ma non la qualità”

Nel suo editoriale su Tmw, Luca Calamai ha commentato la sconfitta della Juventus contro l' Inter . Ecco le sue parole: "Il derby d’Italia finisce con la vittoria dell’ Inter . Tre punti che consentono alla squadra di Simone Inzaghi di andare in fuga. L’ Inter è la formazione più completa del campionato. Ha ricchezza di opzioni. Stavolta si è permessa un Lautaro normale. Lo scudetto ha una favorita scritta. E la maturità dei nerazzurri non è un bel segnale per i rivali. La Juve ha lottato con cuore e grinta ma ha meno qualità".

Calamai ha proseguito: "Se non si accende Vlahovic, se Chiesa è al cinquanta per cento, se Yildiz non si inventa qualcosa di speciale tutto diventa troppo scritto. Dopo aver spesso criticato nelle scorse settimane il comportamento dei direttori di gara stavolta devo dire che Maresca per me è stato il migliore in campo a San Siro. Il designatore Rocchi gli ha affidato una gara ad altissimo rischio e lui l’ha gestita da fuoriclasse. Una bella rivincita per la nostra classe arbitrale".