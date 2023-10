Calamai: “La Juventus ha bisogno di qualcosa in più per stare davanti”

Calamai ha parlato delle ambizioni della Juve in Serie A: per il giornalista i bianconeri avrebbero bisogno di qualcosa in più per vincere

Il giornalista ha proseguito: "Basterà questo Allegri, sommato al fatto che la squadra bianconera non partecipa alle Coppe per vincere il titolo? Penso di no. Queste “armi” sono sufficienti per riconquistare subito un posto in Champions ma per arrivare davanti a tutti serve qualcosa in più. Allegri ha bisogno di ritrovare il prima possibile il miglior Vlahovic, non quello attuale che appare e scompare. Ha bisogno anche di un Chiesa capace di mettere a segno 10-12 gol e un buon numero di assist. Ha bisogno di personalità in mezzo al campo. Sono curioso di capire se al direttore Giuntoli verranno dati i soldi giusti per intervenire sul mercato invernale. Quale idea l’ha già in testa. Ma serve un segnale dagli azionisti di maggioranza".