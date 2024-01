Calamai: “La Juventus formato scudetto ha abbandonato il corto muso”

Intervistato a Tmw Radio, Luca Calamai si è espresso sul rendimento della Juventus nelle ultime uscite ufficiali. Ecco le sue parole: "Ho una grande stima per Allegri, sta tenendo questa filosofia che per vincere bisogna fare la guerra a tutti. La battuta su guardie e ladri che c'entra? Ma io Juve ho bisogno di queste battute? Una società può permettere a un tecnico di diventare padrone del gioco? Non vogliamo questa esasperazione, che tutto diventi guerra".