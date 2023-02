Calamai: “I gol annullati in Juventus-Fiorentina? Snaturano il gioco”

Luca Calamai , giornalista, ha detto la sua sulla Juventus a TMW Radio. Ecco le sue parole: "Dò 5 ai due gol annullati a Torino in Juventus- Fiorentina . Vedere annullati due gol per millimetri vedo snaturato l'anima del calcio. Questo è troppo. Berlusconi merita 8. Quando ha detto che nel giro di pochi anni vuole vincere lo Scudetto col Monza abbiamo riso tutti, ma oggi è a un punto dall'Europa. Non vincerà lo Scudetto anche il prossimo anno ma trovare un presidente che dopo che ha fatto del Milan la squadra più titolata al mondo, ha scelto una realtà dove aveva solo da perdere. Sta facendo qualcosa di sorprendente.

8 anche al ds Fusco dell'Atalanta. Arriva dopo Sartori, che nell'immaginario collettivo è stato uno degli artefici del miracolo Atalanta. Lui ha portato Lookman e Hojlund. Come fare a non dare un voto alto a un ds che è un inno alla competenza. In un calcio italiano povero la competenza farà la differenza. 7 di incoraggiamento a Zhang e Cardinale. Facciamoli questi stadi, se vogliamo ripartire con il nostro calcio serve mettere le fondamenta. Si ricordino che almeno lo stadio è determinante. Niente sufficienza a Sarri, perché dopo la fantastica esperienza di Napoli è rimasto prigioniero del suo calcio e non ha avuto anche società che lo aiutassero a riproporre quel calcio.