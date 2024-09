Calamai: "Juve, Vlahovic non è un leader. Sui nuovi..."

Luca Calamai, giornalista, ha detto la sua sulla Juventus, parlando anche del rendimento della Vecchia Signora.

Luca Calamai, giornalista, ha detto la sua sulla Juve. Ecco le sue parole a TMW: “E’ un momento di difficoltà per la Roma, per la classifica e l’infortunio di Saelemaekers. E’ stata una giornata con vista Champions, visti i risultati delle squadre che saranno impegnate. E’ inutile nasconderlo, quando ci sono le coppe questo fattore incide molto. E per questo parto dal Napoli. Importante vincere a Cagliari, risolti i problemi di mercato non c’è da stupirsi se è primo in classifica”.

La lotta Scudetto

“Non immagino una stagione con una squadra ammazza-campionato, vedo 3-4 squadre a lottare, ossia Inter, Napoli e Juventus, compreso il Milan, che possono lottare sullo stesso livello. E nel Napoli sta tornando Kvaratskhelia. E’ la più grande vittoria di Conte, perchè dopo averlo convinto a rinunciare a una offerta importante e a ricaricarlo è stato importantissimo. Conte la nasconderà questa squadra. E attenti all’Atalanta. Ho rivisto un grande Lookman. Sono i grandi giocatori che fanno la differenza. Come per il Napoli, l’Atalanta ha chiuso la porta a una grande per trattenere Lookman. Tra lui e Leao scelgo il giocatore atalantino, ha quella ferocia che non ha il portoghese. Stupito dalla Juventus e di come Motta sia stato in grado di non avere contraccolpi negativi quando gli sono mancati elementi importanti. Trovo però Koopmeiners, Nico Gonzalez fuori dal gioco. Le stelle non sono ancora un valore aggiunto. E togliete a Vlahovic l’etichetta di leader, perché non lo è”.