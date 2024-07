Calamai: “Vlahovic ora deve diventare definitivamente un top”

Luca Calamai, giornalista, ha detto la sua sulla Juventus, parlando anche del rendimento di Dusan Vlahovic.

Luca Calamai, giornalista, ha detto la sua sulla Juve. Ecco le sue parole a TMW su Vlahovic, che con il nuovo corso della Vecchia Signora, deve emergere come punta di livello mondiale: “Non ha cambiato bomber la Juve di Thiago Motta. C’era e resterà Vlahovic. Il gioiello serbo ha deluso agli Europei. Ora ritrova una Juve diversa. Non avrà più l’alibi del non calcio di Allegri. Se scoppia subito la scintilla con il nuovo allenatore Dusan ha tutto per vincere la classifica dei cannonieri in Serie A. In caso contrario bisognerà prendere atto che Vlahovic è un ottimo calciatore ma non un top”.