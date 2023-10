Calamai: “Campionato senza padrone. Juve? Allegri furia scudetto”

Calamai ha proseguito parlando dell'allenatore dei bianconeri: "La furia di Allegri nel finale di gara, giacca e cravatta scaraventati via, dimostra che il tecnico livornese non ha la pancia piena. Ha ancora voglia di vincere scudetti. Questo scatenato Allegri può diventare un fattore che si somma a una stagione senza Coppa e a una rosa senza fuoriclasse assoluti ma con buone alternative (Vlahovic e Chiesa sono partiti in panchina). Il Milan davanti è troppo Leao dipendente e resta misteriosa la scelta della società di puntare su Jovic dopo il fallimentare campionato del serbo in maglia viola. Un grave autogol. In chiave scudetto vedo al momento Inter e Juve con qualcosa ma attenti al ritorno del Napoli".