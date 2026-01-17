Cagliari-Juventus, Spalletti a Sky: “Il Cagliari si è chiuso bene”

Le parole di Luciano Spalletti al termine della sconfitta sul campo del Cagliari.

Luciano Spalletti ha parlato ai microfoni di Sky al termine della gara contro il Cagliari. Leggiamo le dichiarazioni del tecnico toscano:

LA SCONFITTA: “Il Cagliari l’ha meritata, ha lottato, si è chiuso bene, ha provato a ripartire bene e noi non siamo riusciti a essere cattivi su alcune situazioni. Ci sono partite che devono andare così e si pensa alla successiva”.

I CAMBI POTEVANO FARE MEGLIO? “Anche se loro hanno le caratteristiche per entrare in quella densità lì si lasciano trascinare dalla frenesia, perdono la lucidità. Conceicao veniva a fare il mediano, Zhegrova si allontanava dalla zona calda. Costringendo Kalulu e Kelly a fare la fascia. Non va bene, loro devono restare nelle zone pericolose e fare la differenza. Però noi la partita l’abbiamo fatta, abbiamo tenuto il ritmo, soffocato ogni tentativo loro. Doveva andare così. Sono tutti con la testa tra le mani, ma abbiamo fatto quello che la partita richiedeva, dobbiamo essere bravi a sfruttare qualche episodio in più tipo la punizione concessa sul goal. Loro poi sono stati un pochettino fortunati, ma questi episodi nel calcio capitano a sfavore o a favore. Magari la prossima volta andrà bene a noi. Bisogna essere bravi, abbiamo un obbligo verso il ruolo e la professione, dobbiamo essere pignoli nel prendere tutti i vantaggi perché anche quello minimo può fare la differenza”.