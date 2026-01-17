Cagliari-Juventus, Mazzitelli a Sky: “Una partita che ci ricorderemo”

L’autore del gol Luca Mazzitelli, ha parlato ai microfoni di Sky al termine della gara. Leggiamo le sue dichiarazioni.

Quanto vale questa vittoria? “Penso che sia una notte bellissima che ci porteremo dentro. Loro sono veramente una squadra forte forte, forse una delle più forti che abbiamo incontrato quest’anno. Però abbiamo dato tutto e sapevamo che dovevamo dare più di quello che avevamo ed è bello che sia arrivata questa vittoria dopo questa sofferenza con la Juve davanti a tutto il pubblico e con una grande prestazione da parte di tutti”.

