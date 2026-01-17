Cagliari-Juventus, le statistiche della gara

La

Juventus

è la squadra che ha effettuato il maggior numero di conclusioni a seguito di un recupero offensivo in questa Serie A (37),

mentre nessuna squadra ne ha effettuate meno del

Cagliari

dopo aver conquistato il possesso al massimo a 40 metri dalla porta avversaria (11, come la Cremonese). Tuttavia, entrambe le squadre hanno segnato solo una rete in queste situazioni di gioco.