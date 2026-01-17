Cagliari-Juventus, le statistiche della gara

La Juventus, si prepara a scendere in campo questa sera per la sfida in trasferta contro il Cagliari. Gli uomini di Spalletti affrontano la squadra sarda nell’anticipo della 21ª giornata di Serie A.
La società bianconera, in queste ore di avvicinamento alla sfida, ha analizzato numeri e statistiche delle due squadre. Leggiamo la nota del club:
CAGLIARI-JUVENTUS | LE STATISTICHE DEL MATCH
Vediamo alcuni numeri a confronto per le due squadre!
- La Juventus è la squadra che ha effettuato il maggior numero di conclusioni a seguito di un recupero offensivo in questa Serie A (37),
mentre nessuna squadra ne ha effettuate meno del Cagliari dopo aver conquistato il possesso al massimo a 40 metri dalla porta avversaria (11, come la Cremonese). Tuttavia, entrambe le squadre hanno segnato solo una rete in queste situazioni di gioco.
- Solo Verona (29), Genoa, Torino Udinese (28 tutte e tre) hanno subito più gol dall’interno dell’area di rigore rispetto al Cagliari (26) in questa Serie A. Dall’altra parte, solo Inter (36) e Napoli (28) hanno segnato più della Juventus (27) con conclusioni arrivate negli ultimi 16 metri.
- Solo il Paris Saint-Germain (17) vanta più marcatori differenti della Juventus (16) nei maggiori cinque campionati europei in corso; nell’intero campionato scorso, i giocatori bianconeri andati a bersaglio erano stati 15 (già uno in meno rispetto a questa stagione).
- Solo il Parma (24 anni e 109 giorni) vanta un’età media dei propri titolari inferiore rispetto a quella del Cagliari (25 anni e 78 giorni) in questa Serie A.
- Cagliari e Juventus sono due delle quattro squadre che hanno recuperato più punti da situazioni di vantaggio in questa Serie A: 11 gli isolani, otto i bianconeri – Milan (13) e Bologna (11) le altre.