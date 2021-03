Ronaldo sfida il tabù della Sardegna Arena

Quello sardo è l'unico dei 18 stadi italiani visitati che non ha mai visto il portoghese segnare

redazionejuvenews

La Juventus è chiamata a ripartire subito dopo la cocente eliminazione dalla Champions League avvenuta per mano del Porto. I bianconeri sono infatti stati eliminati dai lusitani dopo il doppio confronto degli ottavi di finale, che ha visto i portoghesi vincere all'andata per 2-1 e i bianconeri al ritorno per 3-2, con la conseguente uscita della squadra di Andrea Pirlo dovuta alla regola dei gol in trasferta. Un finale amaro per la Juventus, che puntava molto sulla Coppa e sull'arrivare più in fondo possibile: oltre alle opportunità dal punto di vista sportivo, l'eliminazione ha segnato per i bianconeri anche grandi perdite finanziarie, che potrebbero comprometterne i piani futuri e potrebbero obbligare i bianconeri a prendere decisioni su alcuni calciatori, che a fine anno potrebbero lasciare Torino.

Oltre a questo c'è la questione che riguarda Cristiano Ronaldo: preso 3 anni fa per puntare a vincere la Coppa dalle grandi orecchie, la Juventus da allora ha registrato un'eliminazione ai quarti al primo anno per mano dell'Ajax, e poi due agli ottavi di finale, lo scorso anno contro il Lione e in questa stagione contro il Porto. Una coppa che sembra maledetta per i bianconeri, che hanno anche quest'anno abbandonato anzitempo la corsa per la finale.

La squadra si è ritrovata subito alla Continassa per preparare la prossime sfide, con il silenzio social di molti calciatori che sta facendo molto rumore: tra tutti, più di tutti ha colpito quello di Cristiano Ronaldo, il cui futuro è in bilico ma che proverà fino a fine stagione a raggiungere lo Scudetto. La strada per il tricolore ripartirà domenica da Cagliari, campo che Ronaldo non è ancora riuscito a battezzare: dei 18 stadi di Serie A visitati infatti, il portoghese non ha segnato solo nella Sardegna Arena, e domenica è pronto a rompere questo tabù e a guidare la Juventus per tornare alla vittoria e a correre in classifica.