Cagliari-Juventus 1-2: i bianconeri tornano alla vittoria

La Juventus, grazie alle reti di Vlahovic e De Ligt, ribalta un match iniziato male. Tre punti importanti per la corsa Champions.

Nella trentaduesima giornata della Serie A la Juventus affronta il Cagliari all'Unipol Domus in un match importante per entrambe le squadre. Gli ospiti si schierano con il solito 4-4-2 con Szczesny in porta e Danilo, De Ligt, Chiellini e Pellegrini a formare la linea difensiva. Il centrocampo sarà composto da Cuadrado, Arthur, Zakaria e Rabiot, mentre in attacco spazio al tandem Dybala-Vlahovic. I padroni di casa rispondono con il solito 3-5-2, marchio di fabbrica di Mazzarri. Dalbert riproposto a centrocampo, sulle corsie esterne confermati Bellanova e Lykogiannis, con la cerniera centrale composta da Deiola e Marin. In avanti Joao Pedro e Pavoletti proveranno a scardinare la retroguardia bianconera.

Pronti via e i rossoblù passano in vantaggio: Dybala perde palla, gli isolani ripartono in contropiede e Joao Pedro, dopo un'imbucata di Marin, la mette all'angolino per l'1-0. La Juventus cerca di reagire e qualche minuto dopo Pellegrini pareggia, ma il VAR annulla tutto per il tocco di Rabiot con la mano. I bianconeri però non mollano la presa e continuano a creare azioni da gol, prima con un tiro di Dybala largo di poco e poi con un miracolo di Cragno su fucilata di Cuadrado. A pochi istanti dal 45' la Vecchia Signora trova la rete con un'azione ancora del colombiano, che crossa per De Ligt, l'olandese la piazza, permettendo ai ragazzi di Allegri di acciuffare il pari.

Nella ripresa il copione è lo stesso con gli ospiti che tengono il pallino del gioco e creano occasioni, infatti Dybala, con un tiro al volo, va vicino al nono gol stagionale in Serie A. Dopo un momento di stallo, Cuadrado tenta il tiro dalla distanza, ma la palla va fuori. Al 75' gli sforzi dei bianconeri vengono ripagati, visto che Vlahovic, in spaccata, riesce a ribaltare il match, aiutato anche dal filtrante perfetto di Dybala. La Juventus vince e blinda il quarto posto, i sardi dovranno lottare per restare in A.