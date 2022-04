Cagliari-Juventus: le formazioni ufficiali

La Juventus scenderà in campo questa sera per la trentaduesima giornata del campionato italiano di serie A contro il Cagliari alla Sardegna Arena

La Juventus scenderà in campo questa sera contro il Cagliari alla Sardegna arena. La partita, valevole per la 32ª giornata del campionato italiano di serie A, arriva dopo la sconfitta contro l’Inter, che ha tagliato fuori i bianconeri dalla corsa allo scudetto. La squadra di Massimiliano Allegri dovrà quindi consolidare il quarto posto e guardarsi dalla Roma, quinta in classifica a cinque punti di distanza.