Cagliari-Juve, record amaro per i bianconeri: prima squadra a…

La cocente sconfitta contro il Cagliari lascia ancora di più l'amaro in bocca: la Juve raggiunge un primato che ha del clamoroso

Brutta sconfitta per i ragazzi di Spalletti che interrompono la striscia positiva contro il Cagliari. Dopo una gara letteralmente dominata, la Juve ha infatti subito la rete decisiva nell’unico tiro della squadra di casa. Oltre al danno, però, c’è anche la beffa: come analizzato da Opta, la Juventus è diventata la prima squadra nella storia che ha perso un match di Serie A con un possesso palla di almeno il 78%