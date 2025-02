Intervistato nel pre partita della sfida di Serie A contro il Cagliari, ha parlato il difensore della Juventus, Lloyd Kelly

Quali sono le sensazioni dopo la sconfitta in Champions League?

“Siamo arrabbiati. Sappiamo il modo in cui non ci siamo esibiti. Sappiamo dove possiamo e dobbiamo migliorare per ottenere i risultati. Quindi, questi due giorni sono stati difficili ma necessari per noi per avere la giusta mentalità ed esibirci come dobbiamo”.