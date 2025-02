Cagliari-Juve, Giuntoli: “Molto delusi dall’uscita in Champions”

Intervistato nel pre partita della sfida di Serie A al Cagliari, ha parlato il direttore sportivo della Juventus, Cristiano Giuntoli

Intervistato ai microfoni di DAZN nel pre partita della sfida di Serie A al Cagliari, ha parlato il direttore sportivo della Juventus, Cristiano Giuntoli. Di seguito le sue risposte dal campo.

Cosa porta nelle valutazioni stagionali l’uscita dalla Champions League prima degli ottavi?

“Siamo molto delusi e arrabbiati, sia dal punto di vista economico che da quello dell’immagine. Volevamo andarci, ma non ce l’abbiamo fatta. Però, dobbiamo fare un discorso a 360°: siamo partiti da quest’estate cambiando tanto. Abbiamo abbassato l’età media della squadra e della rosa, così come drasticamente la media dei salari. Stiamo un po’ rimettendo a posto le cose e purtroppo ci vuole un po’ di pazienza. E’ dura anche per noi, perché volevamo passare e vincere, esattamente come lo vogliamo stasera. Noi desideriamo sempre fare una grande gara dando il massimo. A volte ci siamo riusciti e a volte meno, ma eravamo consci degli alti e bassi che potevamo avere e lo siamo ancora di più dopo tanti infortuni. Dobbiamo insistere e tenere la barra dritta tutti uniti e credere nel progetto”.

Il dualismo Kolo Muani Vlahovic può diventare una risorsa per la Juventus, magari anche insieme?

“Certo. Abbiamo tanti attaccanti molto bravi. Il mister sta cercando di gestire le forze. Sono giocatori che possono giocare anche insieme, creando un plus da qui alla fine”.

Siete già al lavoro sul discorso prestiti e il discorso continuità con i vari Kolo Muani, Conceicao, Veiga e gli altri?

“Sì, abbiamo tanti giocatori di proprietà, quasi tutti. Ci sono due-tre situazioni da risolvere, ma c’è la volontà da parte dei ragazzi di stare nella Juventus e da parte nostra la volontà di tenerli. Siamo molto fiduciosi, anche considerando che abbiamo grandi rapporti con i club di riferimento. Quindi, siamo molto concentrati sul presente. Sul futuro abbiamo tutta l’estate per pensarci e mettere tutto a posto”.

In settimana c’è la Coppa Italia ma l’obiettivo grosso da non fallire è rientrare in Champions League?

“Quello a prescindere dall’ottavo. L’obiettivo è troppo importante sia dal punto di vista economico che da quello calcistico. E’ sicuramente il nostro grande obiettivo e ci vogliamo arrivare in tutti i modi”.