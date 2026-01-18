Cagliari-Juve, crolla l’imbattibilità di Bremer

La Juve cade nella notte di Cagliari ed è costretta a incassare la seconda sconfitta dell’era Luciano Spalletti, dopo quella di Napoli dello scorso dicembre. Il goal di Mazzitelli ha mandato al tappeto i bianconeri, assoluti padroni del campo, punita di fatto sull’unico tiro in porta subito nel corso di tutti i novanta minuti di gioco.
Proprio ieri, purtroppo, è caduto anche un record importante per la squadra: l’imbattibilità di Bremer in campo. Con il brasiliano presente dal primo minuto, infatti, la formazione bianconera aveva saputo inscenare un percorso di imbattibilità davvero molto prolungato, arrestatosi proprio sul più bello in occasione della sfida di ieri.