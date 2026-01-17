Cagliari-Juve, Chiellini a Dazn: “Sappiamo quanto sia difficile la partita di stasera. Sul mercato…”

Le dichiarazioni rilasciate da Giorgio Chiellini ai microfoni di Dazn prima del fischio d'inizio della gara contro il Cagliari

Nella ventunesima giornata di Serie A, la Juventus scende in campo del Cagliari. Nel consueto pre partita di Dazn, ecco le parole di Giorgio Chiellini:

“Episodio contro il Lecce? Dopo quell’episodio la squadra ha mostrato ancora più spirito di gruppo e di compattezza, questa unione, voglia di sacrificarsi per gli altri, che poi è sfociata in quell’abbraccio genuino e spontaneo che c’è stato dopo il gol di Jonathan a Reggio Emilia contro il Sassuolo. C’era stato anche nelle settimane precedenti un po’ di false notizie, gossip che escono. C’è stata una crescita importante da quando poi dopo la sconfitta di Napoli la squadra è cresciuta, ha preso fiducia. Sono entrati anche nuovi giocatori dentro le rotazioni che magari prima avevano meno spazio o meno fiducia. Siamo contenti, ma altrettanto sappiamo quanto sia difficile poi la partita di stasera e dare continuità a queste prestazioni, a questi risultati. Oggi, secondo me, è un banco di prova per capire anche internamente, non solo esternamente, a che punto siamo. Dare continuità di risultati e di prestazioni sarebbe molto importante e ci permetterebbe di entrare in una settimana bella stimolante, ma anche difficile nel miglior modo possibile.

Cosa ha portato Spalletti e cosa mi ha colpito maggiormente di lui? La sua genialità in campo e fuori. Io l’avevo conosciuto ma mai visto nel quotidiano. Secondo me non è un caso che quando ha cominciato ad allenarsi, ci sono state tre settimane con una partita a settimana dove ha avuto modo di allenarli un po’ di più nel quotidiano, che la squadra abbia preso forma seguendo quelle che sono le idee dell’allenatore. Il percorso ovviamente è ancora lungo e noi stiamo sempre per mantenere un grande equilibrio. Ma è chiaro che come tutti i tifosi juventini nelle ultime settimane ci siamo divertiti vedendo giocare la squadra in questo modo. C’è ancora tanto da fare, però la sua mano c’è e più che altro chi vede gli allenamenti è un piacere vedere che quando i ragazzi fanno le cose che provano in settimana riescono particolarmente bene.

Mercato? In questo momento non è neanche facile rinforzare un gruppo di giocatori che come ha detto ieri il mister in conferenza sta crescendo e sta dando risposte e risultati. Siamo attenti, siamo vigili e se c’è una possibilità di migliorare questo gruppo nelle ultime settimane non ci tireremo indietro. Però siamo altrettanto consapevoli che il mercato di gennaio è sempre molto difficile e soprattutto non è facile trovare giocatori disponibili che davvero migliorino questo gruppo”.