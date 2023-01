Mercato, inizia l’anno: ecco i campioni che nel 2023 possono firmare con la Juve

Comincia un anno importantissimo nella storia ultracentenaria della Juventus. Nel 2023 la Vecchia Signora dovrà affrontare tante insidie, difendersi da numerosi agguati e come sempre (siamo sicuri), ne uscirà in maniera vittoriosa e con grande classe. Al di là della vicenda processuale, quello che interessa maggiormente ai tifosi è il piano sportivo. La Juve del nuovo anno sarà più competitiva di quella dello scorso? La volontà della proprietà bianconera è costruire una corazzata che possa primeggiare in Italia e all'estero. Fra gennaio e giugno, il mercato potrebbe regalare degli innesti di assoluto valore alla rosa juventina. Vediamo chi potrebbe approdare a Torino nel 2023, uno per uno, con la relativa situazione attuale<<<