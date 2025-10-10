Burgess sceglie la nuova nutrizionista per la Juventus: si tratta di...

Darren Burgess, insidiatosi a fine settembre come Director of Performance, ha compiuto la sua prima mossa nel settore medico della Juventus

Darren Burgess compie la sua prima mossa nel mosaico della Juventus. Una mossa volta a intervenire nel settore medico, molto importante per quanto riguarda le prestazioni atletiche dei giocatori.

In particolare, l’obiettivo del dirigente australiano, insidiatosi a fine settembre come Director of Performance, è stato quello di studiare e valutare fin da subito il modo con il quale poter migliorare tutto ciò che concerne le prestazioni dei vari calciatori. A sorprendere, però, è sicuramente il reparto nel quale Burgess ha deciso di compiere la sua prima mossa in bianconero, ovvero quello riguardante l’alimentazione, con il dottor Giuseppe Cuzzocrea che, a distanza di appena due anni da quando ha assunto l’incarico di nutrizionista della prima squadra, ora ha lasciato il proprio ruolo.

A prendere il posto di Cuzzocrea sarà la dottoressa Laura Mancin, esperta di alimentazione molto stimata dal Director of Performance bianconero. La dottoressa Mancin, in particolare, nonostante la giovane età (classe 1993) è una professionista molto apprezzata nel settore (e non soltanto da Burgess) e al tempo stesso presenta un curriculum di tutto rispetto: ha studiato tra Italia e Stati Uniti (nello specifico ha svolto un master all’Università di San Diego), e ha anche realizzato lavori di ricerca sugli argomenti concernenti l’alimentazione connessi alle prestazioni degli atleti.

Ora la dottoressa Mancin è attesa a Torino, dove nei prossimi giorni comincerà ufficialmente il proprio lavoro, sostituendo Cuzzocrea, a cui è già stata comunicata la decisione di interrompere la collaborazione con il club bianconero.