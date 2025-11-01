Buon compleanno Juventus! Spirito giovane da 128 anni

Esattamente 128 anni fa veniva fondata la Juventus: il resto è storia. Il messaggio della società di auguri per il club

Oggi, nel 1897, nasce la Juventus. Esattamente 128 anni fa alcuni studenti del Liceo Classico “Massimo D’Azeglio” di Torino si ritrovano sulla celebre panchina di corso Re Umberto e fondano lo Sport-Club Juventus. La prima divisa consiste in una maglia rosa con cravatta nera, per il bianconero bisognerà aspettare il 1903. Il resto è storia: i bianconeri saranno il club più titolato in Italia e uno dei più blasonati al mondo con oltre 70 trofei ufficiali vinti. Il messaggio della società. “Dal 1897 portiamo un nome che rappresenta molto più di una squadra.

È un segno di identità. Un modo di essere.

Siamo nati con uno spirito giovane che non ha a che fare con l’età,

ma con l’energia che ci muove.

Quella che non si spegne mai.

Che ci spinge ogni giorno a migliorare, a innovare, a restare fedeli a ciò che siamo.

Sappiamo cambiare, senza mai smettere di essere noi stessi.

Ci rinnoviamo, cresciamo, evolviamo.

Ma restiamo fedeli alla nostra essenza, alla nostra identità.

Un’identità chiara, riconoscibile, incisa nel tempo.

Fatta di vittorie e ambizione, stile, eleganza, orgoglio e innovazione.

Da 128 anni viviamo con la stessa convinzione:

mettere passione, visione e rispetto in ogni gesto.

Essere un punto di riferimento.

Non solo nel calcio, ma nella cultura,

nel modo di vivere la sfida e la vittoria.

Il tempo passa, ma il nostro spirito resta giovane.

Perché questo è ciò che siamo.

E lo saremo sempre.

Oggi celebriamo 128 anni di noi.

128 anni di un DNA intramontabile.

Che si riconosce.

Che continua.