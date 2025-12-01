Buffon: “Spalletti alla Juve? È l’allenatore migliore che ci fosse sulla piazza”

Le parole dell'ex leggenda bianconera: il suo pensiero sull'arrivo di Luciano Spalletti alla Juventus e sulla Nazionale di Gattuso

Intervenuto durante la trasmissione radiofonica Radio Anch’io lo Sport Gigi Buffon ha parlato del momento che sta vivendo la Juventus di Luciano Spalletti, insieme al periodo che sta attraversando la Nazionale di Gennaro Gattuso. Di seguito le parole dell’ex leggenda bianconera:

“Come vedrei l’Italia in caso di qualificazione al Mondiale? Penso che individualmente l’Italia sia una Nazionale molto forte. Dobbiamo riuscire a trovare un equilibrio nella squadra per riuscire a far sì che i giocatori riescano a fare prestazioni da squadra. Dobbiamo riuscire a rimanere in partita in ogni istante perché in quel caso ce la giochiamo con tutti. Abbiamo però dei blackout che ci fanno uscire dalla partita.

Lo stage? Il calendario è fitto ed è tutto complicato ma non perché ci sia un muro da parte delle società. Non ci sono finestre per pensare a un buco di due o tre giorni. Per lo stage non c’è nulla di certo ma abbiamo trovato un abbraccio sincero da parte dei club e questo ci fa piacere. Qualcosina riusciremo a fare.

Spalletti alla Juve? È l’allenatore migliore che ci fosse sulla piazza e il professionista migliore su cui potesse appoggiarsi la Juve in questo momento. La cosa che mi dispiace è che Luciano non abbia avuto l’opportunità di entrare fin dal ritiro con un suo progetto anche perché avrebbe potuto dire la sua sul mercato. Uno come lui che ha determinate esigente riesce a fare il meglio anche con le indicazioni sul calciomercato ma questa nuova sfida lo ha indotto ad accettare“.