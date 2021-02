Buffon celebra la presenza 1100: “Come la prima volta. Ancora una volta. Fino alla fine”

TORINO – La Juventus ha vinto ieri sera la semifinale di andata della Coppa Italia contro l’Inter, imponendosi fuori casa a San Siro contro i nerazzurrri per 1-2, ribaltando il risultato. La partita infatti era stata aperta dal gol di Lautaro Martinez dopo 8 minuti gioco, pareggiato e poi superato da una doppietta di Cristiano Ronaldo. Il portoghese è andato prima a segno su rigore per fallo di Young su Cuadrado, poi ha approfittato di un’incomprensione tra Bastoni e Handanovic per firmare il 2-1 che ha chiuso il primo tempo.

La ripresa ha visto i bianconeri amministrare il gioco, con le folate in avanti dell’Inter ben sostenute dalla difesa bianconera. Ieri sera in campo la coppia centrale di difesa per tutta la durata del match è stata formata da De Ligt e Demiral, che hanno fermato in più occasioni gli attacchi degli uomini di Antonio Conte, affinando la loro intesa ancora di più, in vista della seconda parte di stagione e del futuro in bianconero.

Ieri sera un traguardo importante è stato raggiunto dal portiere della Juventus Gianluigi Buffon, che ha toccato quota 1100 presenze in carriera, considerando tutte le squadre e le competizioni. Un grande traguardo che il portiere ha festeggiato con una vittoria ed una grande prestazione. Buffon ha come sempre guidato per tutta la partita la difesa e i suoi compagni, spronandoli e caricandoli durante tutta la partita. Se sul gol di Lautaro non è stato perfetto, la parata nel secondo tempo su Darmian ha riscattato quell’errore. Il numero 77 bianconero ha voluto così festeggiare la vittoria e il suo traguardo di presenze attraverso un post pubblicato sul suo profilo Instagram:

“1100 volte come la prima volta.

Adesso.

Ancora una volta.

Fino alla fine!”