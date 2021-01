Buffon ringrazia il mondo Juve per gli auguri: “Se festeggio da persona felice è grazie a voi”

TORINO- Battendo per 4-0 la SPAL ieri sera, la Juventus ha superato i quarti di finale di Coppa Italia, conquistandosi l’accesso alle semifinali dove affronterà l’Inter in un doppio “derby d’Italia” (andata a Milano il 2 febbraio, ritorno a Torino il 9 dello stesso mese). A segno, per la squadra bianconera, sono andati Alvaro Morata su rigore e Gianluca Frabotta nel primo tempo, mentre le reti di Dejan Kulusevski e Federico Chiesa hanno arrotondato il punteggio nella ripresa.

L’ennesima vittoria in questo gennaio sicuramente positivo per i campioni d’Italia in carica, che dopo aver battuto il Napoli in finale di Supercoppa Italiana e il Bologna in campionato, hanno così centrato il loro terzo successo consecutivo in tre competizioni diverse. Il modo migliore per festeggiare al meglio il 43esimo compleanno di Gianluigi Buffon, ieri titolare come accade in Coppa Italia da un paio di anni a questa parte. Il portierone continua a stupire nonostante l’età non più verdissima e non sembra ancora aver voglia di appendere i guantoni al chiodo, tanto è vero che, per lui, si parla di un possibile rinnovo di contratto di un altro anno. Il futuro, però, può aspettare, perchè oggi “Supergigi” vuole festeggiare al meglio il suo compleanno.

Numerosi, ovviamente, sono arrivati gli auguri da parte dei grandi protagonisti del mondo del calcio. Dagli attuali compagni a grandi ex avversari, tutti hanno voluto festeggiare la ricorrenza del numero 77 della Vecchia Signora. E Buffon, con il suo ultimo post su Instagram, ha voluto ringraziare tutti: "Grazie ai miei compagni, grazie alla @juventus, grazie ai nostri tifosi, grazie a tutti per la bella serata di ieri sera! Se oggi festeggio il mio compleanno da persona felice è anche grazie a voi!".