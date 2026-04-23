Gianluigi Buffon, leggenda della Juve, ha ripercorso emozionanti momenti della sua carriera nel corso dell'intervista concessa al quotidiano The Guardian. Di seguito le sue parole.

IL RUOLO DEI CLUB "Il Parma è stato come una madre, la Juventus come un padre e il Paris Saint-Germain come un amico con il quale vai in vacanza. La Nazionale, invece, è come un nonno che porta un’eredità che va protetta con delicatezza e supportata."

L’ADDIO AL CALCIO "Mi sono tolto i guanti dalle mani sudate che brillavano alla luce. Avevo 45 anni ed ero circondato da ragazzini che sarebbero potuti essere miei figli. Ora sono contento del mio percorso, ma all’epoca avevo paura perché da quel momento in poi, dopo 30 anni, la mia vita sarebbe diventata qualcosa di completamente diverso. Sono convinto che quello sia stato il momento giusto per lasciare e adesso ho imparato ad accettarlo ed andare avanti."