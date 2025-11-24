Buffon a Dazn: "Ho avuto due opportunità per andare all'Atalanta. La storia con la Juve..."

Gigi Buffon, ex capitano della Juventus, ai microfoni di Dazn ha raccontato un retroscena legato ai suoi ultimi anni di carriera

Ai microfoni di Dazn Gigi Buffon, ex capitano della Juventus, ha rivelato di essere stato vicino ad indossare la maglia dell’Atalanta nei suoi ultimi anni di carriera. Di seguito il retroscena raccontato dall’ex portiere bianconero:

“Ho avuto due opportunità nei miei ultimi anni per andare assieme a Gasperini all’Atalanta ed era una cosa che non mi dispiaceva, era una realtà che vedevo se la giocava con tutti e mi era venuto un po’ di desiderio. L’ultimo messaggio, me l’ha mandato lui che avevo 43 anni, e mi ha scritto: ‘Se vuoi annoiarti in panchina, rimani pure lì’ (ride, ndr). Io sarei andato volentieri.

Pentito? No, perché la mia storia calcistica con Juventus e Parma è stata troppo importante. Mi sarebbe piaciuto, ero in un momento di carriera che avrei potuto fare ancora uno-due anni bene ed essere valore aggiunto, però ogni tanto è giusto rinunciare a qualcosa“.