Bucciantini: “Juventus prestazioni di cuore. Bianconeri più belli”

Marco Bucciantini ha parlato dell'avvio di stagione della Juventus: per il giornalista i bianconeri sarebbero migliorati rispetto al passato

Marco Bucciantini, ospite a Sky Calcio Club, ha parlato dell'avvio delle stagione delle principali squadre in lotta per il titolo del campionato di Serie A. In riferimento alla Juventus, il giornalista riterrebbe che la squadra di mister Allegri faccia parte del novero delle compagini più convincenti da un punto di vista dello spirito.