Bucciantini: “Il Napoli paga la stanchezza della partita con la Juve”

Marcio Buccinatini ha parlato del momento in stagione del Napoli: per il giornalista, la partita con la Juve avrebbe avuto un costo mentale

Intervistato per Kiss Kiss Napoli, Marco Bucciantini ha parlato del momento del Napoli. Per il giornalista, le partite contro Juventus e Atalanta avrebbero avuto un costo notevole a livello nervoso. Ecco le sue parole: “Quando alla ventiquattresima giornata ci son tre squadre a lottare non c’è nessun dirigente e nessun allenatore che firmerebbe per il secondo posto. Nemmeno Conte firmerebbe per il secondo posto. L’Inter s’è costruito la forza con le idee e col lavoro, ieri in campo c’erano diversi parametri zero ultratrentenni. Vedo un po’ di stanchezza mentale e fisica nel Napoli che ha pagato le gare con Atalanta e Juventus. Ora dovremo capire quanto tempo ci metterà il Napoli a ritrovare le energie”.

Bucciantini: “Il mercato non ha aiutato Conte”

Inoltre, sull'impatto del calciomercato sul Napoli, il giornalista ha aggiunto: "Il mercato non ha aiutato Conte, chi è arrivato deve ambientarsi e mancano alcune pedine. Ora il campionato si decide perché si combatte con avversari come stanchezza mentale e fisica. Conterà l'esperienza, il Napoli ce l'ha in panchina con Conte e l'Inter ce l'ha un po' anche nella dirigenza e nella squadra. Conte è un fuoriclasse. Occhio all'Atalanta perché è tornata nella corsa scudetto".