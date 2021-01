Brutte notizie in casa Juve: un nuovo positivo al coronavirus

TORINO – La Juventus è tornata alla vittoria nella prima partita del 2021, grazie all’ottimo 4-1 in casa contro l’Udinese di Luca Gotti. Un risultato che restituisce fiducia e coraggio agli uomini di Andrea Pirlo, intenzionati a rimettersi in carreggiata per rientrare nella lotta Scudetto. Le milanesi sono ancora lontane, ma la Vecchia Signora è disposta a farsi di nuovo sotto. Al termine della sfida dell’Allianz Stadium con i friulani, però, si è presentato uno spiacevole inconveniente per i bianconeri: Alex Sandro, infatti, è risultato positivo al Covid-19, presentando anche dei lievi sintomi.

Il giocatore brasiliano è stato subito messo in isolamento, mentre l’intero gruppo squadra è stato posto in osservazione per i protocolli sanitari. A questo problema, sorto nella giornata di ieri, oggi si sono aggiunte altre brutte notizie in casa Juventus: un nuovo giocatore, infatti, è risultato positivo al coronavirus. Stiamo parlando di Juan Cuadrado, esterno colombiano, che si sta rivelando uno degli uomini fondamentali per i bianconeri in questa stagione.

A dare la notizia è stata la società bianconera con una nota sul proprio sito web ufficiale. "Juventus Football Club comunica che, nel corso dei controlli previsti dal protocollo in vigore, è emersa la positività al Covid 19 del giocatore Juan Cuadrado. Il calciatore è già stato posto in isolamento ed è asintomatico". Non ci voleva questa tegola per Pirlo, che nella sfida Scudetto di domani sera contro il Milan dovrà rinunciare ad uno dei suoi migliori giocatori.