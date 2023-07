Bruno: “Baggio un fenomeno, ma mi pativa ed insultava…”

Otto turni di stop. Il martedì, Moggi venne negli spogliatoi e annunciò: “Pasquale, sono quaranta milioni di multa”, ovviamente in lire. Risposi: “Direttore, se devo pagare quaranta milioni, smetto di giocare”. E Moggi: “Allora puoi pure smettere”. Me li tolsero dallo stipendio. Rispetto ai marcatori di oggi, Pasquale Bruno era un fuoriclasse. Tra i miei colleghi attuali, neppure uno sarebbe titolare in quel Milan, in quella Juve, in quel Torino. Oggi Gullit segnerebbe 150 goal. Il più forte? Beh, Maradona. Lo menavi e non cadeva mai, con quel baricentro basso che aveva. Se facevi spalla a spalla con lui, che era tostissimo, finivi a terra tu. Non lo abbatteva nemmeno Vierchowod, cioè il più forte marcatore di quell’epoca".