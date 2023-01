Briatore: “La Juve ha dimostrato di stare meglio senza management”

La Juventus scenderà in campo domani sera contro il Napoli nella partita valevole per la diciottesima giornata del campionato italiano di Serie A. I bianconeri arrivano al Maradona con molte defezioni, ma Massimiliano Allegri può sorridere per il recupero di Federico Chiesa, apparso sempre più in forma nelle ultime uscite, e autore del suo ultimo gol prima dell'infortunio proprio lo scorso anno contro la squadra partenopea.