Briaschi: “Con Tudor la Juve non poteva fare scelta migliore”

Briaschi ha parlato della scelta della Juve di affidare la guida tecnica a Tudor: per l'ex bianconero la decisione sarebbe quella corretta

Intervistato per Radio Bianconera, Massimo Briaschi ha commentato la decisione della Juventus di affidare a Igor Tudor la panchina bianconera. Ecco le sue parole: “Tudor allenatore ha un grande vantaggio, conosce alla perfezione le dinamiche della Juventus. E’ un passo avanti agli altri, è stata una scelta purtroppo maturata col cambio di allenatore ma azzeccata dalla società. Non potevano scegliere allenatore migliore: ha dimostrato ovunque è andato di essere bravo”.

Briaschi: “Thiago Motta ha incontrato molte difficoltà”

Inoltre, sull'esonero di Thiago Motta, l'ex calciatore bianconero ha aggiunto: "Non mi aspettavo finisse così. E' un ottimo allenatore e non perché lo dico io, l'ha dimostrato. C'è una piccola differenza che a volte diventa una grande differenza tra l'allenare una squadra media e una dell'importanza della Juventus. Le difficoltà che ha incontrato sono state tante, di tipo ambientale, di testa, di mente, un mese fa la Juve aveva la migliore difesa sia in Italia che in Europa e non può questo cambiare in 1-2 partite, è qualcosa che esula dalle qualità tecniche dei giocatori. Se adesso si riuscirà a vedere Yildiz, Kolo Muani e Vlahovic insieme.. magari ci si diverte".