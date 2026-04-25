La Juventus lavora sui rinnovi e punta forte su Bremer

In una fase della stagione in cui il mercato è sempre più vicino, la Juventus si concentra sui rinnovi per consolidare l’ossatura della rosa. Dopo aver blindato diversi elementi chiave, il prossimo nome sulla lista è quello di Gleison Bremer. Il difensore brasiliano, arrivato ormai al centro del progetto tecnico, viene considerato uno dei pilastri della squadra e la dirigenza vuole evitare qualsiasi tipo di incertezza sul suo futuro. Le voci di mercato circolate nelle ultime settimane non sembrano scalfire la volontà del giocatore, che al momento non sta prendendo in considerazione l’idea di lasciare Torino. Anzi, la sua priorità è discutere un prolungamento contrattuale prima dell’inizio dell’estate.

La volontà del giocatore e il legame con il progetto tecnico

Bremer arriva da stagioni non semplici, segnate anche da qualche problema fisico che ne ha limitato la continuità. L’obiettivo del centrale è ora quello di voltare pagina, ritrovare la migliore condizione e tornare a essere un punto di riferimento sia per la Juventus sia per la nazionale brasiliana. Con il Mondiale alle porte, il difensore vuole presentarsi all’appuntamento nelle migliori condizioni possibili, con serenità contrattuale e centralità tecnica. Il suo attuale accordo scade nel 2029, ma l’idea condivisa con il club è quella di sedersi a tavolino nelle prossime settimane per ridefinire termini e prospettive, rafforzando ulteriormente un legame già solido con l’ambiente bianconero.

Clausola, Premier League e scenario di mercato

Nel contratto di Bremer è presente una clausola rescissoria da 58 milioni di euro, valida fino ai primi giorni di agosto. Una cifra che in Premier League non spaventa e che ha attirato l’attenzione di alcuni club inglesi, rimasti alla finestra per monitorare la situazione. Tuttavia, al momento, il brasiliano non sembra affascinato dall’idea di un trasferimento in Inghilterra. La sua priorità resta la Juventus, dove si sente al centro del progetto tecnico. La dirigenza, dal canto suo, valuta se mantenere la clausola anche nel nuovo accordo o se rivederne i termini alla luce della rinnovata intesa.

L’eventuale piano B e il nome di Kim

Pur fiduciosa sulla permanenza di Bremer, la Juventus non perde di vista eventuali scenari alternativi. Nel caso in cui la situazione dovesse cambiare, il nome individuato come possibile sostituto è quello di Kim Min-jae, oggi al Bayern Monaco e campione d'Italia con Spalletti al Napoli. Il sudcoreano conosce bene l’allenatore bianconero e rappresenterebbe un profilo pronto e affidabile. Ma al momento, a Torino, l’idea è chiara: il futuro della difesa passa ancora dai piedi e dalla leadership di Bremer.