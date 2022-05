Branchini: “Tutti speriamo che Miretti possa diventare un campioncino”

Giovanni Branchini, procuratore, ha analizzato le trattative del prossimo calciomercato estivo, con un riferimento a Miretti.

Sui colpi che dobbiamo aspettarci nel prossimo calciomercato: "I protagonisti della prossima estate di mercato? Sicuramente Haaland, se diamo per scontato che Mbappé cambierà. Ma credo che i giochi non siano totalmente fatti. Tante cose potrebbero accadere. Oggi il totomercato dice Mbappé al Real Madrid e Haaland al Manchester City, però ci sono alcuni problemini. Haaland vorrebbe la certezza che Guardiola rimanga e rinnovi e ha chiesto la possibilità di svincolarsi se il tecnico dovesse andar via tra un anno, una condizione ostativa per la firma di un contratto. Quanto a Mbappé, abbiamo scoperto che la mamma ha chiesto una commissione esorbitante."