Branca: "Juventus sulla strada giusta. Motta deve ambientarsi..."

Branca ha parlato della prima parte di stagione della Juve: per l'ex dirigente anche Thiago Motta necessita di un periodo di ambientamento

Intervistato per TMW, Marco Branca ha parlato delle prestazioni delle squadre italiane in Champions League. Sulla Juventus, il dirigente ha detto: “Quello che ha forse stupito, ma neanche tanto, è stata la partita della Juventus: lo Stoccarda si è rivelato un’ottima squadra, ma serve ricordare che alla Juventus mancano troppi giocatori bravi. Non si è ancora arrivati ad una situazione per cui si può stabilire quale sia il livello massimo della squadra. Thiago Motta? Anche lui necessita di un periodo di ambientamento e conoscenza maggiore delle caratteristiche e dei caratteri dei propri giocatori. Sono sulla strada giusta sicuramente, lui è molto bravo, gli servirà tantissimo questa esperienza in una grande squadra. La gestione è una cosa diversa rispetto a quando sei calciatore, ma l’impatto è certamente positivo”.

Branca: “Il Bologna cerca la sua strada. Inter? Contano i punti”

Sulle altre squadre, il dirigente ha aggiunto: “La giornata appena conclusa di Champions League cosa ha raccontato? I soliti segnali più o meno. Sapevamo che il Bologna sta ancora cercando la strada definitiva con un gioco e un allenatore nuovi, con ragazzi diversi. L’Inter ha fatto la sua partita e l’ha portata a casa. Fra Nazionali, campionato, infrasettimanali e via dicendo ora conta solo fare punti, poi fra un po’ si vedranno le squadre definitive”.