Brambilla: “Dobbiamo migliorare. Abbiamo il tempo per farlo”

Il tecnico della Juventus Next Gen ha parlato dopo la sconfitta subita dalla sua squadra contro l'Atalanta Under 23

La Juventus si sta allenando in Germania per preparare la nuova stagione, e lunedì farà ritorno alla Continassa. A Torino si sta allenando invece la formazione Next Gen, che ieri a Biella è scesa in campo in amichevole contro l’Atalanta subendo una pesante sconfitta per 5-1. Il tecnico dei bianconeri Massimo Brambilla ha parlato al termine del match, analizzando la partita della sua squadra.

Le parole del tecnico

“Dobbiamo fare di più, dubbiamo fare meglio: è preventivato che dobbiamo migliorare la condizione, però sotto l’aspetto mentale le partite vanno giocate anche dal punto fisico. Bisogna tirare fuori di più: sapevamo che avremmo fatta fatica, poi abbiamo fatto tanti errori che l’Atalanta U23 con le grandi qualità che ha a disposizione ha saputo sfruttare. Dobbiamo migliorare, abbiamo tutto il tempo per farlo: sono indicazioni preziose. Pedro Felipe è rientrato dopo tanti mesi per recuperare dall’infortunio: ha fatto un tempo di buon livello in campo, siamo contenti faccia di nuovo parte del gruppo”.