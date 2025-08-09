Brambilla: "Dobbiamo migliorare. Abbiamo il tempo per farlo"
Brambilla: “Dobbiamo migliorare. Abbiamo il tempo per farlo”

Cristiano Passa
TORINO
9 Agosto, 11:00
Il tecnico della Juventus Next Gen ha parlato dopo la sconfitta subita dalla sua squadra contro l'Atalanta Under 23

La Juventus si sta allenando in Germania per preparare la nuova stagione, e lunedì farà ritorno alla Continassa. A Torino si sta allenando invece la formazione Next Gen, che ieri a Biella è scesa in campo in amichevole contro l’Atalanta subendo una pesante sconfitta per 5-1. Il tecnico dei bianconeri Massimo Brambilla ha parlato al termine del match, analizzando la partita della sua squadra.

Le parole del tecnico

Dobbiamo fare di più, dubbiamo fare meglio: è preventivato che dobbiamo migliorare la condizione, però sotto l’aspetto mentale le partite vanno giocate anche dal punto fisico. Bisogna tirare fuori di più: sapevamo che avremmo fatta fatica, poi abbiamo fatto tanti errori che l’Atalanta U23 con le grandi qualità che ha a disposizione ha saputo sfruttare. Dobbiamo migliorare, abbiamo tutto il tempo per farlo: sono indicazioni preziose. Pedro Felipe è rientrato dopo tanti mesi per recuperare dall’infortunio: ha fatto un tempo di buon livello in campo, siamo contenti faccia di nuovo parte del gruppo”.

