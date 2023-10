Brambilla: “Bene con la Pro Vercelli, ma abbiamo bisogno di punti”

Massimo Brambilla , allenatore della Juve NG, ha detto la sua in conferenza. Ecco le sue parole: "Siamo molto soddisfatti della partita vinta in Coppa Italia contro la Pro Vercelli, soprattutto per la risposta positiva che abbiamo ricevuto da parte di tutti i giocatori coinvolti. Siamo riusciti ad abbinare risultato e prestazione. Sono particolarmente contento perchè diversi ragazzi che avevano trovato meno spazio in questo inizio di stagione si sono sempre allenati bene e mercoledì sera hanno raccolto i frutti del lavoro svolto e hanno dimostrato tutto il loro valore.

Quella di mercoledì è stata proprio una giornata perfetta. Siamo riusciti a fare giocare per la prima volta tra i professionisti tre ragazzi della Primavera e alcuni giocatori della rosa Next Gen che non erano ancora scesi in campo. Poi tutte le reti sono arrivate da giocatori alle loro prime marcature nella categoria e, di conseguenza, la serata è diventata semplicemente speciale. Meglio di così non poteva proprio andare.