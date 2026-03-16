NEXT GEN| Mister Brambilla in conferenza: “Lavoriamo per raggiungere i playoff”

Le parole del tecnico della Juventus Next Gen al termine del pareggio contro il Forlì. I bianconeri conquistano un punto importante e si portano al settimo posto in classifica.

Massimo Brambilla ha parlato ai canali ufficiali del club al termine del match Juventus Next Gen–Forlì, pareggiato 2 a 2 in rimonta dai bianconeri. Ecco le sue dichiarazioni:

“Un aspetto positivo di questa gara è stata la reazione dei ragazzi dopo aver subito le reti. Subire un gol a quindici minuti dalla fine non è mai semplice, ma noi ci abbiamo creduto e i ragazzi hanno risposto bene. Guardando la partita nel complesso, l’inizio non è stato dei migliori: il Forlì è partito con maggiore aggressività rispetto a noi. Successivamente siamo però riusciti a entrare in partita, riequilibrando l’incontro e facendo ciò che dovevamo fare.

Il nostro obiettivo principale resta quello di mantenere la categoria e disputare un campionato regolare, cosa che stiamo facendo. Allo stesso tempo, puntiamo a valorizzare i ragazzi, aiutandoli a crescere e migliorare. Con sei partite di regular season ancora da giocare, il nuovo traguardo è raggiungere i playoff: vogliamo prolungare la stagione per giocare altre partite importanti. Nei playoff può succedere di tutto: negli anni passati abbiamo superato diversi turni, mentre l’anno scorso siamo usciti alla seconda partita. Adesso, ragionando per gradi, il nostro obiettivo immediato è arrivare ai playoff.

Sappiamo bene come funziona il nostro lavoro: ogni stagione richiede tempo per comprendere la categoria, ma una volta che i ragazzi prendono confidenza, riusciamo a fare il nostro campionato. C’è poi la gestione dei giocatori che lasciano la squadra: chi conclude il proprio percorso con noi spesso passa in Serie A o Serie B. In questi casi bisogna riorganizzare il gruppo, una dinamica comune anche ad altre squadre, soprattutto con il mercato di gennaio. Il nostro compito è mettere insieme i pezzi il più rapidamente possibile, facendo in modo che tutti i giocatori ragionino con la stessa logica”.