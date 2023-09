Brambilla: “Contro l’Ancona siamo stati fortunati, bene Yildiz”

Massimo Brambilla, allenatore della Juventus Next Gen, ha detto la sua sulla partita con l'Ancona, vinta dai bianconeri.

Massimo Brambilla, allenatore della JuveNext Gen, ha detto la sua dopo la partita con l'Ancona. Ecco le sue parole: "Nel primo tempo siamo partiti bene, meglio rispetto all’Ancona; meritavamo di finire la prima frazione di gioco in vantaggio. Poi l’Ancona è ripartito forte, noi ci siamo dovuti difendere e con qualche ripartenza siamo anche riusciti a colpire, dopodiché bravi e lucidi i ragazzi nella gestione dei momenti della gara. Arriviamo da tre partite in cui probabilmente abbiamo sbagliato solo il primo tempo di Pescara.