Brambati: “Chi prende Zaniolo fa un affare, lo stimo tantissimo”

Massimo Brambati, procuratore, ha trattato il tema della lotta Scudetto e del futuro di Nicolò Zaniolo, in ottica Juventus.

Massimo Brambati, procuratore, ha rilasciato delle dichiarazioni a TMW Radio, analizzando diversi temi sulla Serie A. Ecco le sue parole su Zaniolo e sul deferimento del Napoli: "L’Inter sicuramente ha fatto una cavolata a darlo via in quello scambio per il valore del calciatore. Dopo due infortuni di questo genere ci vuole una buona parte di tempo per riprendersi. Non ha un allenatore giusto in questo momento perché secondo me Mourinho è uno che non aspetta nessuno. Non credo ci sia un grandissimo feeling tra i due. Il recupero da questi infortuni, soprattutto se si è così giovani, è anche importante farlo mentalmente. Stimo tantissimo Zaniolo come calciatore e penso che chi lo prenderà farà un grande affare. Penso che se ci sono delle regole vanno rispettate. Nel caso non vengano rispettate c’è bisogno di sanzioni. Non conosco bene le regole e non mi ricordo benissimo i fatti di quell’epoca. È logico però che se c’è un deferimento significa che qualcosa è successo."