Turchia-Italia, le formazioni ufficiali: dal 1′ Zaniolo e Scamacca

Alle 20,45 l'Italia affronterà la Turchia per dimenticare il fallimento mondiale. Di seguito le formazioni ufficiali.

Dopo la grandissima delusione di giovedì scorso l'Italiatorna in campo. Tra poco meno di un'ora gli azzurri sfideranno la Turchia a Konya, in un match da molti reputato inutile e senza senso. Era però prevista già in precedenza una gara tra le due sconfitte delle semifinali playoff, motivo per cui questa partita può avere una sua valenza anche per diversi motivi. In primis dare inizio al nuovo ciclo, perché, come sembra Mancini resterà sulla panchina degli azzurri, quindi questa sera il CT darà spazio ai giovani che probabilmente daranno il via alla rifondazione della Nazionale. Inoltre l'ex allenatore di Zenit e Inter potrà testare diversi ragazzi che potrebbero essere poi utilizzati nelle prossime sfide dell'Italia, ovvero nella Nations League di giugno, quando gli azzurri dovranno disputare ben cinque incontri di livello internazionale, contro Germania, Inghilterra e Argentina, gare importanti anche per il ranking FIFA.