Brambati: “La Juve sta provando a prendere Milinkovic-Savic”

Massimo Brambati è intervenuto ai microfoni di TMW Radio, durante Maracanà, per parlare dei temi caldi del mercato della Juventus: "Ho avuto conferma dalla mia fonte e anche da un'altra più attendibile. L'avevo detta quando ancora non era uscito sui giornali. So che la Juve sta provando a prendere Milinkovic-Savic. Vorrebbero fare come con Chiesa, stabilire una cifra e pagarla in più bilanci. Non credo che Lotito chieda 80 milioni, ma è molto difficile comprare da lui. So che il lavoro che sta facendo la Juve è vero, so che il pagamento verrebbe fatto a più riprese proprio come Chiesa. Se investono certe cifre per Milinkovic, non credo che poi chiudano anche per Zaniolo. Un'operazione esclude l'altra. La Juve punta dritto su Milinkovic perché probabilmente piace molto ad Allegri. Mi hanno detto 'se avevano 50 milioni da investire per Zaniolo, non credo che 60 per Milinkovic spostino tanto'. Ricordiamoci che Lotito disse di no a moltissimi soldi dal Real Madrid per Milinkovic-Savic. Erano quasi 90 milioni. Forse è arrivato il momento che Milinkovic lasci la Lazio, se non è questa sarà la prossima stagione. Allegri aveva dato indicazioni chiare. Uno era Pogba e l'altro era Milinkovic. Credevo che uno escludesse l'altro, non so se ora questo infortunio di Pogba ha rimescolato le cose".